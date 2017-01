Kristoffersen s'impose devant Hirscher, Lizeroux 5e

Il a vacillé, mais Henrik Kristoffersen a fini par avoir le dernier mot à Wengen. Pour la troisième fois de la saison, le Norvégien a privé Marcel Hirscher qui en est d'ailleurs à huit deuxièmes places cette saison, de la victoire pour remporter son 4e slalom de l'hiver. Désormais seul leader du classement du petit globe, Kristoffersen s'est imposé avec 15 centièmes d'avance sur son rival autrichien et 63 sur Felix Neureuther. C'est sa deuxième victoire consécutive dans la station suisse.

Meilleur temps du premier tracé, Kristoffersen possédait un matelas confortable de 56 centièmes sur Hirscher. Mais au dernier intermédiaire du second run, remporté par l'Autrichien, le Norvégien est passé derrière pour six centièmes. Hirscher allait-il enfin prendre le dessus sur son rival ? Et bien non. Kristoffersen a remis les gaz sur la dernière section, où il a repris deux dixièmes pour signer la 14e victoire de sa carrière. A 22 ans, seulement.

Vidéo - Kristoffersen a signé le run parfait : sa première manche 01:27

Au classement du petit globe, Kristoffersen prend seul les rênes avec 20 points d'avance Hirscher, toujours seul au monde au classement général (281 points de marge sur Kristoffersen, nouveau dauphin devant Pinturault).

Top 5 pour Lizeroux, les Bleus solides dans l'ensemble

Non loin derrière, les Français ont réalisé leur meilleur slalom de l'hiver. Troisième temps du second tracé, Julien Lizeroux a réalisé une belle remontée pour signer son premier top 5 de la saison (5e). Une belle réaction après sa déception de Zagreb (9e après avoir signé le 2e temps de la première manche). Robin Buffet (9e, +1''29) confirme sa progression dans la hiérarchie pour signer son premier top 10 en Coupe du monde. Alexis Pinturault (11e, +1''32), Jean-Baptiste Grange (14e, +1''87) et Victor Muffat-Jeandet (17e, +2''14) complètent ce beau tableau d'ensemble pour les Bleus.