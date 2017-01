Derrière Manuel Feller, Julien Lizeroux se tient en embuscade pour la victoire

Julien Lizeroux est passé tout près. Parti avec le dossard 8, le Français a réalisé une grosse manche pour s'emparer un temps du meilleur chrono, jeudi sur les pentes du slalom de Zagreb. Mais c'est finalement un Autrichien qui a réalisé le temps de référence de ce premier run croate. Pas Marcel Hirscher, "seulement" 4e (+ 0''38) mais Manuel Feller.

Le jeune skieur de Fieberbrunn, dossard 21, a construit son avance sur la partie haute, où il s'est montré aérien, pour finalement devancer Lizeroux (+ 0''05). Seul autre Français qualifié pour la seconde manche, qui aura lieu à 18h00, Alexis Pinturault a pris la 10e place (+ 0''68).

Vidéo - Déchaîné, Lizeroux s'est régalé en 1re manche... malgré le brouillard 01:22

Pinturault appliqué, Engel hallucinant

Cette 15e épreuve de la saison, la première en 2017, a déjà offert son lot de surprises. Un lot plus fourni qu'à l'habitude, en raison notamment de conditions climatiques aussi difficiles (neige et vent par rafales) qu'intermittentes qui n'ont pas vraiment réussi à la plupart des Français. Sur les cinq engagés, seuls deux seront de la partie en seconde manche, Jean-Baptiste Grange et Victor Muffat-Jeandet étant sortis tandis que Robin Buffet ne s'est pas qualifié. Mais les deux autres sont en course pour le podium, voire mieux.

En plus de la performance parfaitement maîtrisée de Julien Lizeroux, Alexis Pinturault a su limiter les dégâts en pleine tempête. Plus appliqué qu'à l'ordinaire, le skieur de Courchevel a cherché avant tout à assurer pour rester dans le coup. Mission accomplie avec une10e place (+ 0''68). Il lui faudra tout de même lâcher les chevaux en seconde manche pour espérer accrocher le podium.

Si le Français n'a "que" trois dixièmes de retard sur Hirscher, c'est Mark Engel qui occupe la 3e place, à 0''28 de Feller. L'Américain, dossard 45, symbole de la réussite des skieurs partis après le dossard 30 (neuf seront en seconde manche), a réalisé une performance folle, au point d'être mettre en tête au deuxième intermédiaire. Vu comme ce slalom est ouvert (le 30e, Tonetti, est à 1''54 de Feller !), tout semble possible. La seconde manche, prévue à 18h, promet du grand spectacle…