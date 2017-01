Mikaela Shiffrin enfourche et ne battra pas le record de victoires consécutives en slalom

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Et soudain, un mythe s'est écroulé. Lauréate des douze derniers slaloms qu'elle avait disputés, Mikaela Shiffrin a enfourché sur le haut du tracé ce mardi lors de la première manche, à Zagreb. La deuxième fois seulement de la carrière de l'Américaine après Semmering, en décembre 2012. Son abandon profite ainsi à son habituelle dauphine, Veronika Velez Zuzulova, qui a réalisé le meilleur temps d'une première manche qui a fait beaucoup de dégâts (9 sorties sur les 31 premiers passages). La Slovaque devance l'Autrichienne Bernadette Schild (+ 0''39) et la Tchèque Sarka Strachova (+ 0''41). La meilleure Française, Anne-Sophie Barthet, a pris la 15e place (+ 1''49).

Vidéo - Plus de quatre ans après son dernier abandon en slalom, Shiffrin est partie à la faute... 00:59

Finalement, la pression aura donc été trop forte pour Mikaela Shiffrin. Dossard 5, l'Américaine s'élançait en connaissant les temps de passage de sa rivale Veronika Velez Zuzulova et ces derniers étaient bons. Est-ce ce qui a poussé la grande favorite à la faute ? Peut-être. Toujours est-il qu'après moins de trente secondes de course, le premier intermédiaire tout juste passé (+ 0''07 sur Zuzulova), Shiffrin a été surprise par un mouvement de terrain et n'a pu se rattraper à temps, enfourchant au piquet suivant. Une sensation pour celle qui n'en finissait plus d'impressionner, avec 12 victoires consécutives en slalom. Une série qui s'est brutalement arrêtée à Zagreb, après quasiment deux années d'invincibilité.

Vidéo - Zuzulova, meilleur temps de la première manche 01:31

Zuzulova devant mais pas encore vainqueur

C'est assez logiquement que la deuxième du classement de la discipline, Veronika Velez Zuzulova, s'est emparée du meilleur temps. Partie avec le dossard 1, la Slovaque a bénéficié de conditions optimales pour tailler la manche et se placer idéalement avant le second acte, à 16h15. Légère au niveau des appuis, précise autour du piquet, elle a su mettre l'intensité qui a manqué à bon nombre de ses adversaires. Du moins, à celles qui restent puisque, en plus de Shiffrin, Wendy Holdener, Nina Loeseth et Michelle Gisin pour ne citer qu'elles, sont également sorties.

C'est finalement Bernadette Schild qui est venu prendre la 2e place. L'Autrichienne de 27 ans, agressive et très solide en fin de manche, ne comptera que 0''39 de retard au départ du second run. De quoi rêver au minimum à un podium pour celle qui n'a jamais fait mieux que 7e en slalom. Le podium, peu de chance qu'une Française monte dessus lors de ce slalom de Zagreb. Meilleure Tricolore, Anne-Sophie Barthet a pourtant réalisé une bonne performance avec le 15e temps (+ 1''49), à deux dixièmes du top 10. Autre Française présente en deuxième manche, Laurie Mougel s'est classée 27e à 3''26.