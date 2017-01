Novak Djokovic renverse Fernando Verdasco (4-6, 7-6, 6-3) et se qualifie en finale

Il n'y a décidément rien à faire. Mis en immense difficulté par un excellent Verdasco, impérial pendant deux sets et qui s'est procuré cinq balles de match, Novak Djokovic s'en est malgré tout sorti en 2h22 de jeu et trois sets (4-6, 7-6(7), 6-3) en demi-finale du tournoi ATP de Doha. Loin de son meilleur niveau, le Serbe s'est comme souvent reposé sur son jeu de défense pour épuiser l'Espagnol et le pousser à la faute (58 en tout). Tenant du titre au Qatar, le n°2 mondial retrouvera samedi en finale le vainqueur du duel Andy Murray - Tomas Berdych.

Pourtant, Verdasco aura vraiment mis tous les ingrédients pour faire tomber le vainqueur de l'édition 2016. Agressif, offensif, usant de toute sa puissance avec une beaucoup de lucidité et de contrôle, l'Espagnol a longtemps affiché un niveau bien supérieur à son classement ATP (42e). Passing, service gagnant, volée à contre-temps, revers décroisé très court, toute la panoplie y est passée. A l'exception d'une courte période où le Serbe semblait plus appliqué (break à 3-2), Djokovic a toujours semblé en-dedans. Et l'Espagnol en a profité pour glaner le premier set (6-4) et breaker d'entrée de second set, au terme d'une série victorieuse de six jeux. Le dernier du match pour le 42e mondial…

A l'usure plus qu'au talent

Conscient de ses difficultés du jour, Djokovic s'est alors remis à ses rares certitudes. Celles qui font de lui le meilleur défenseur du monde actuellement. Plus efficace au service (79% de points derrière la première), le Serbe s'est contenté de faire jouer Verdasco, remettant la balle encore et encore. Comme souvent face au n°2 mondial, son adversaire a fini par craquer. Non seulement dans le deuxième set, malgré un break d'avance et quatre balles de match dans le tie-break, mais aussi et surtout dans le dernier set.

Vidéo - Djokovic s'est fait très peur mais a sauvé sa peau au terme d'un échange fou 00:46

Sans jamais être génial, Djokovic semblait alors largement au-dessus, conséquence des trop nombreuses fautes directes de Verdasco (17 contre 1 pour Djokovic). Et c'est sur un ultime break et un dernier coup droit qui échappe à l'Espagnol que le n°2 mondial a pu souffler. Il retrouvera bien la finale à Doha et y attend de pied ferme son adversaire. Que ce soit Murray ou Berdych.