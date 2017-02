Montpellier : Gasquet et Tsonga pour faire respecter la tradition

Open Sud de France - Montpellier

Pays : France

Dates : 2-7 janvier

Catégorie : ATP 250

Dotations : 482 060 $

Tenant du titre : Richard Gasquet (Fra)

Le plateau

Très correct pour un ATP 250. Montpellier offert un Top 10, Marin Cilic, qui cherchera à relancer la machine après un Open d'Australie décevant. Derrière, on retrouvera, comme souvent dans des tournois dans l'Hexagone, une bonne partie de la fine fleur du tennis français. Jo-Wilfried Tsonga sera ainsi tête de série numéro 2 et Richard Gasquet tête de série numéro 3. Benoît Paire, Jérémy Chardy, Paul-Henri Mathieu ou encore Pierre-Hugues Herbert sont également dans le tableau final, tout comme le jeune Quentin Halys, bénéficiaire d'une wild-card.

Mais l'attractivité du tournoi héraultais ne se limitera pas au contingent tricolore ou à Marin Cilic. Le jeune Alexander Zverev, tête de série numéro 4, est également présent, tout comme son frère, Mischa, un des héros du dernier Open d'Australie, dont il avait atteint les quarts de finale après avoir sorti Andy Murray. A suivre aussi la jeune garde russe (Karen Khachanov, Daniil Medvedev) qui a brillé ces derniers temps et la vieille garde espagnole, menée par Feliciano Lopez, Marcel Granollers et Fernando Verdasco.

Marin CilicAFP

Le tableau

Il s'agit d'un tableau de 28 et non de 32. Conséquence, les quatre principales têtes de série (Cilic, Tsonga, Gasquet, A.Zverev) sont exemptées du premier tour et rentreront directement en huitièmes de finale. D'entrée, Montpellier vivra une jolie affiche entre deux personnages qui ont marqué l'Open d'Australie, Mischa Zverev et le Britannique Dan Evans, huitième de finaliste et tombeur de… Cilic à Melbourne. Autre affiche du premier tour, celle entre Paire et Khachanov. Jo-Wilfried Tsonga affrontera Herbert ou un qualifié en huitièmes, avant un possible quart contre Verdasco. Les demi-finales théoriques doivent opposer Cilic à Gasquet et Tsonga à Zverev.

Les quarts de finale théoriques (dans l'ordre du tableau)

Marin Cilic (Cro/N.1) – Feliciano Lopez (Esp/N.5)

Richard Gasquet (Fra/N.3) – Mischa Zverev (All/N.6)

Alexander Zverev (All/N.4) – Marcel Granollers (Esp/N.7)

Jo-Wilfried Tsonga (Fra/N.5) – Fernando Verdasco (Esp/N.8)

Trois stats à avoir en tête

1. Marin Cilic n'a gagné qu'un seul petit match en 2017. Alors qu'il avait fini la saison précédente en flèche, le Croate patine depuis la reprise : défaite au 1er tour à Chennai contre le 117e mondial, Jozef Kovalik, puis sortie de route dès le 2e tour à Melbourne, conte Dan Evans. Pour cette raison, Montpellier est déjà un tournoi important pour lui.

4. Les quatre joueurs de moins de 21 ans les mieux classés à l'ATP à la date du 6 février sont présents cette semaine à Montpellier : Alexander Zverev (21e), Karen Khachanov (51e), Borna Coric (58e) et Daniil Medvedev (63e). Le tournoi héraultais a joué à fond la carte jeunes.

9. Sur les douze finalistes des six dernières éditions, on trouve pas moins de… neuf joueurs français. En dehors de Tomas Berdych en 2012, le titre n'a jamais échappé aux Bleus depuis la création du tournoi en 2010. Richard Gasquet a remporté trois des quatre dernières éditions (2013, 2015, 2016) et a même disputé la finale ces quatre dernières années, et Gaël Monfils s'est imposé en 2010 et 2012. Benoît Paire et Paul-Henri Mathieu, eux, ont été finalistes.