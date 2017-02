Nishikori victime de la fougue de Bellucci

Thomaz Bellucci est sorti sous une standing ovation du public de Rio de Janeiro. Le héros local a il est vrai réussi un énorme coup mardi soir en boutant hors du tournoi carioca la tête de série numéro un, Kei Nishikori. Le Japonais a cédé en deux sets (6-4, 6-3 en 1h19 de jeu) face à un Bellucci déchainé, qui affrontera au prochain tour son compatriote Thiago Monteiro.

"Rien n'a vraiment fonctionné, a regretté Nishikori, finaliste à Buenos Aires dimanche dernier et cueilli à froid au Brésil. Les conditions étaient très différentes par rapport à la semaine dernière, les balles sont beaucoup plus lourdes, le rebond beaucoup plus haut. Je n'ai pas été capable de m'adapter assez vite."

Dominic Thiem, demi-finaliste de la précédente édition, s'est en revanche qualifié en battant en deux sets le Serbe Janko Tipsarevic, 6-4, 7-5. Tête de série numéro 2, Thiem affrontera au prochain tour un autre Serbe, Dusan Lajovic. A noter également les éliminations de David Ferrer, sorti (6-4, 6-4) par Alexander Dolgopolov. L'Ukrainien, qu vient d'être titré à Buenos Aires, confirme sa belle dynamique.

Enfin, c'est déjà terminé pour le seul Français engagé dans le tableau, Stéphane Robert. le vétéran a été balayé par l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (6-2, 6-0), tête de série numéro 5. Le début de saison est bien difficile pour Robert, qui n'a toujours pas gagné un match sur le circuit principal et subit là sa cinquième sortie dès le premier tour depuis le début de l'année 2017.

Les résultats du 1er tour (dans l'ordre du tableau)

Thiago Monteiro (BRA) bat Gastão Elias (POR) 2-6, 7-6 (7/4), 6-4

Thomaz Bellucci (BRA) bat Kei Nishikori (JPN/N.1) 6-4, 6-3

Pablo Carreño (ESP/N.4) bat João Souza (BRA) 6-3, 6-2

Víctor Estrella (DOM) bat Guido Pella (ARG) 6-2, 7-5

Horacio Zeballos (ARG) bat Carlos Berlocq (ARG) 6-2, 6-3

Alexandr Dolgopolov (UKR) bat David Ferrer (ESP/N.6) 6-4, 6-4

Albert Ramos (ESP/N.5) bat Stéphane Robert (FRA) 6-2, 6-0

Fabio Fognini (ITA) bat Tommy Robredo (ESP) 6-2, 6-4

Federico Delbonis (ARG) bat Paolo Lorenzi (ITA/N.7) 4-6, 6-1, 6-4

Dominic Thiem (AUT/N.2) bat Janko Tipsarevic (SRB) 6-4, 7-5