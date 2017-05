Ce que l'évolution de la raquette de tennis a changé pour votre jeu

L'évolution de la raquette de tennis

Les joueurs de tennis sont obsédés par leur équipement. Trouver la bonne raquette peut être l'entreprise de toute une vie. Sur le court, la raquette est l'extension du bras du joueur. Lors de la frappe parfaite, le joueur et sa raquette ne forment plus qu'un. D'ailleurs, l'exploit sportif laisse vite place à une explosion de joie que tout joueur de tennis aspire à vivre. Rien d'étonnant, donc, si la quête de la raquette idéale est aussi ancienne que les prémices mêmes de ce sport.

L'histoire du tennis ne date pas d'hier, elle puise ses origines au XIIe siècle. Pourtant, la toute première raquette de tennis n'est produite qu'en 1874 à partir de bois massif. Il va sans dire que si John McEnroe avait, à l'époque, tenu cette raquette entre ses mains, elle aurait difficilement résisté à ses coups d'éclat. Ce n'est qu'en 1968 que la première raquette de tennis est commercialisée et qu'elle acquiert son statut légendaire, alors que Jimmy Connors, l'un des super champions de tennis, s'en sert pour ses matches. Dix ans plus tard, l'aluminium fait son entrée sur le marché et révolutionne une fois de plus la raquette de tennis. L'introduction du graphite dans les années 1980 vient encore alléger la raquette, en repoussant les limites de l'innovation.

Toutes ces avancées technologiques avaient pour but de parvenir à augmenter à la fois le contrôle et la puissance.

Le Graal de la puissance et du contrôle

Les joueurs de tennis rêvent à la fois de puissance et de contrôle, ce qui a longtemps correspondu à deux concepts diamétralement opposés en tennis.

Dans la plupart des cas, les raquettes qui fournissent beaucoup de puissance ont un plus grand tamis, ce qui augmente l'effet trampoline. Par ailleurs, les raquettes sont légères, plus longues et plus rigides, ce qui permet à la balle de rebondir plus rapidement et d'acquérir plus de vitesse. Enfin, très important, elles sont équilibrées en tête pour retenir suffisamment de poids dans la surface de frappe.

Au contraire, les raquettes procurant un meilleur contrôle sont généralement plus lourdes et ont de plus petits tamis pour éviter les déformations du cadre. Le cordage plus fin et plus souple permet à la balle de se poser sur la raquette un peu plus longtemps lors de la frappe, ce qui confère un peu plus de contrôle aux joueurs. Par ailleurs, les raquettes procurant un meilleur contrôle sont équilibrées en manche pour renforcer leur maniabilité. Ainsi, ces raquettes sont conçues pour des joueurs dont la force de frappe est naturellement et suffisamment puissante et qui préfèrent une raquette offrant plus de contrôle.

Pour atteindre l'objectif qui consiste à fusionner les deux raquettes, HEAD s'est inspirée de différentes industries, notamment du monde automobile et de la photographie. Head a ensuite conjugué leurs atouts respectifs avec les avancées déjà célèbres de l'ingénierie de pointe en matière de fabrication de raquettes de tennis.

La solution est une approche multimatériau qui combine deux matériaux aux avantages complémentaires. Le magnésium moulé par injection que l'on trouve dans le châssis des automobiles, par exemple, est un complément parfait aux raquettes Graphene Touch conçues par Head. L'approche multimatériau misant sur la légèreté, la stabilité, l'ingénierie de pointe du magnésium s'allie à la perfection au choc d'absorption et à la sensation de souplesse que procure la Graphene Touch. Ainsi, avec MxG (magnésium et graphène), Head met en synergie le meilleur de ces deux univers.

Le design unique et la construction du pont en magnésium sont les armes secrètes de cette nouvelle raquette conçue par Head. En plus des avantages procurés par le matériau lui-même, la conception de la raquette ajoute encore plus de puissance et de contrôle.

Les joueurs évoluant sur le circuit professionnel en ont déjà constaté les avantages.

Après avoir testé la raquette, Taylor Fritz, le joueur américain, a déclaré : "J'ai immédiatement remarqué que ma frappe était plus forte et plus imposante".

"J'aime le fait que cette raquette vous apporte de la puissance et du contrôle. En général, c'est soit l'un, soit l'autre, mais cette raquette réussit l'exploit de vous procurer les deux."

En termes techniques, les montants passent par le pont, tandis que sur une raquette traditionnelle le cordage n'est relié au pont que sur la partie supérieure. Cette longueur additionnelle permet aux montants de bouger librement, ce qui offre une surface confortable de frappe plus étendue et un plus grand effet trampoline. De plus, le pont en magnésium bénéficie d'une plus grande surface de contact grâce à son cadre, ce qui, en comparaison avec une raquette traditionnelle, confère plus de stabilité et, au final, plus de contrôle.

L'ingénierie n'est pas seulement révolutionnaire, elle témoigne également d'une esthétique impressionnante. Ou, comme Novak Djokovic, titré 12 fois en Grand Chelem, l'a si bien dit : "Elle fait grande impression... Elle ressemble à une épée."