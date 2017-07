L'absence de Djokovic, une aubaine de plus pour Yannick Noah et les Bleus

C'est ce que l'on appelle un sacré concours de circonstances. Voire une dose de chance presque insolente. La France affrontera une Serbie très diminuée en septembre pour la demi-finale de la Coupe Davis après l'annonce de la fin de saison de Novak Djokovic, le leader de la formation serbe.

Pour les Bleus, l'occasion d'accéder à une nouvelle finale est superbe puisque le vainqueur de l'édition 2010 devrait se présenter à Lille sans le moindre joueur du Top 30 mondial. Victor Troicki (actuel n°44 mondial), Janko Tipsarevic (n°56) et Dusan Lajovic (n°70) sont des joueurs a priori très abordables pour les Tricolores. Affronter une équipe sans son joueur numéro un est devenu une bonne habitude pour les hommes de Yannick Noah.

Depuis son retour au poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Noah a ainsi bénéficié des mésaventures de ses adversaires presque à chacune de ses rencontres. En 2016 déjà, la France ouvre le bal en huitièmes de finale contre le Canada, qui se présente sans ses deux atouts majeurs en simple et double, Milos Raonic et Daniel Nestor. En quart de finale, c'est Tomas Berdych qui manque à l'appel et ouvre la voie à un succès français plus aisé contre la République Tchèque.

Trois membres du Top 5 mondial en moins sur le chemin en 2017

L'édition 2017 est encore plus significative. Coup sur coup, les Bleus se voient confrontés à une équipe privée du cinquième mondial - au moment de la confrontation - en huitièmes de finale (Kei Nishikori contre le Japon), puis du numéro un mondial en quarts de finale (Andy Murray contre la Grande-Bretagne), et désormais de l'actuel numéro quatre en demi-finale (Novak Djokovic contre la Serbie).

5 affrontements tronqués en 6 rencontres, la statistique détonne. La seule affiche avec tous ses acteurs, contre la Croatie de Marin Cilic (seul adversaire du top 10 mondial) avait abouti sur un revers cinglant en demi-finale l'an passé.

Maric Cilic Coupe Davis 2016 Demi finale Croatie FrancePanoramic

Ce chiffre offre de quoi ouvrir une voie royale, sur le papier, vers une finale contre le vainqueur de Belgique – Australie. Deux équipes menées par David Goffin, et Nick Kyrgios, deux joueurs qui ont déjà manqué près de trois mois de compétition depuis le début de la saison.

Cela n'assure en rien la qualification, tant les Bleus se sont montrés peu convaincants depuis le début de la campagne. La présence d'un taulier comme Jo-Wilfried Tsonga ou Lucas Pouille serait déjà une plus grande garantie. Et rien n'exclut un week-end de révélation pour des joueurs peu habitués à briller tout le reste de l'année. Mais les conditions sont au moins propices.