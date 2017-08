La bataille pour le trône : Nadal rate le break avant Flushing

Novak Djokovic et Stan Wawrinka en vacances forcées, Andy Murray à l'infirmerie et à la peine, Alexander Zverev encore un peu tendre en Grand Chelem, il ne fait plus guère de doutes que Rafael Nadal ou Roger Federer finira l'année 2017 à la première place mondiale. Au classement ATP Race, il y a aujourd'hui autant d'écart entre le Suisse, 2e, et Zverev, 3e, qu'entre l'Allemand et le... 25e, David Ferrer. Chaque lundi, retrouvez le point sur la lutte entre Nadal et Federer.

Roger Federer absent à Cincinnati, Rafael Nadal avait l'occasion de creuser à nouveau l'écart sur son rival. Il n'a que très partiellement atteint cet objectif en étant éliminé dès les quarts de finale dans l'Ohio. Le Majorquin a empoché 180 points qui lui permettent de prendre un tout petit peu de champ par rapport au Suisse, sur lequel il compte maintenant 220 points d'avance au classement Race, celui qui nous sert ici de référence.

L'US Open s'annonce capital et pourrait peser lourd dans la course à la première place en fin de saison, qui échappe à Nadal depuis 2013 et à Federer depuis 2009. Federer reprendra à coup sûr la tête du classement Race, qu'il a abandonné à l'Espagnol depuis la mi-mai, s'il s'impose à New York. Avec trois titres du Grand Chelem à son actif, il prendrait plus qu'une option. Jamais un joueur ayant réalisé le Petit Chelem (Wilander 1988, Federer 2004, 2006 et 2007, Nadal 2010, Djokovic 2011 et 2015) n'a manqué la place de numéro un mondial en fin d'année.

Avec ses 220 points de retard, Federer devra atteindre au minimum les quarts de finale à Flushing Meadows pour reprendre les commandes du classement Race. Un quart en Grand Chelem rapporte 360 points. Si le Bâlois va en quarts, il repassera devant Nadal si celui-ci ne dépasse pas le troisième tour. Si Federer est battu en demies, le Majorquin devra également se hisser dans le dernier carré pour rester en tête. Enfin, si Federer est finaliste, Nadal n'aura d'autre choix que de gagner le tournoi...