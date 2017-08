Rafael Nadal : "Redevenir n°1 mondial, c'est incroyable"

Retrouver le trône, ça lui fait quelque chose. Eliminé par Nick Kyrgios en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati vendredi soir, Rafael Nadal a admis en conférence de presse que redevenir n°1 mondial était "quelque chose d'incroyable, surtout après tout ce qui s'est passé lors des trois dernières années".

"Ce n'est pas un simple lot de consolation, c'est incroyable, c'est vraiment quelque chose de positif", a déclaré Rafa après sa défaite en deux sets face à l'Australien (6-2, 7-5). "Repasser à la première place mondiale, trois ans plus tard est quelque chose de merveilleux, je suis vraiment heureux", a-t-il poursuivi.

Nadal, vainqueur en juin de Roland Garros pour la dixième fois, son quinzième titre majeur en carrière, délogera officiellement lundi le Britannique Andy Murray de la première place du classement ATP. Il était déjà assuré depuis lundi dernier, et le forfait de Roger Federer dans l'Ohio, de redevenir le patron du circuit pour la première fois depuis juillet 2014.

"Je veux montrer pourquoi je suis à cette place"

Le Majorquin, âgé de 31 ans, veut désormais faire honneur à son statut retrouvé lors de l'US Open (du 28 août au 10 septembre), dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. "Je veux montrer pourquoi je suis à cette place, je vais donner le meilleur de moi-même pour jouer à mon meilleur niveau à New York", a assuré Nadal, vainqueur à Flushing Meadows à deux reprises, en 2010 et 2013.

Nadal est par ailleurs revenu sur les attentats qui ont touché son pays. Comme ses compatriotes en lice vendredi, il portait sur sa tenue un ruban noir, en hommage aux victimes des attentats qui ont frappé Barcelone et la station balnéaire de Cambrils jeudi. "Ce qui s'est passé est terrible, tout le monde en Espagne est dévasté, moi y compris bien sûr", a-t-il rappelé. "C'est une tragédie, ce sentiment qu'on est plus en sécurité nulle part, c'est terrible, c'est très triste", a poursuivi Nadal. "Je suis désolé de ce qui s'est passé pour les victimes, leurs familles et leurs proches, elles ont tout mon soutien, c'est le moment pour notre pays de se rassembler", a-t-il espéré.

(Avec AFP)