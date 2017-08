Diminué à Montréal, Federer minimise la chose : "J'ai eu quelques maux et des douleurs"

Federer, la petite tuile. Apparu touché à la toute fin de sa finale perdue face à Alexander Zverev à Montréal (6-3, 6-4), dimanche soir, le Suisse a voulu dédramatiser la situation. Questionné en conférence de presse sur l'état de son physique, qui a semblé être la cause de sa baisse de régime en deuxième partie de second acte, le Bâlois a minimisé la chose. "Vous savez, je me suis senti bien toute la semaine. J'ai eu quelques douleurs musculaires, des maux et des douleurs ici et là, juste parce que le corps est revenu en mode tournoi, ainsi que sur les courts en dur. Après des vacances et des entraînements, c'est toujours un choc pour le corps. Il va falloir attendre et voir comment je me sens lors des prochains jours."

Très peu enclin à détailler ses soucis de santé au fil des années, le N.3 mondial n'a rien dit de plus à ce sujet. Il a ensuite fait le bilan de son retour au Canada, un moment de la saison qu'il n'a jamais réellement goûté à la surface que ce soit à Montréal ou Toronto lors de la dernière décennie. "C'était une semaine positive. Je suis déçu du résultat d'aujourd'hui. Je voulais faire mieux, pouvoir me battre un peu plus, rendre le match un peu plus serré parce que j'avais des occasions. Mais Sascha (Zverev, ndlr) a été meilleur."

" Terminer l'année N.1 signifierait beaucoup plus que l'être avant l'US Open "

Comment va réellement Federer après ce passage à Montréal ? Cette réponse n'aura lieu qu'à Cincinnati où il fera bien le voyage. Dans son jardin - il a gagné sept titres - l'homme aux 19 Grands chelems devait en principe viser un huitième sacre et éventuellement la place de N.1 mondial. Ce voyage va désormais plus ressembler à une forme de test physique grandeur nature. "Je vais voyager à Cincinnati ce soir et je déciderai dans les prochains jours, si je joue ou non", a ajouté le Suisse.

Au sujet de la place de N.1 mondial, Federer a répété ce qu'il avait déjà dit : cette opportunité lui plairait beaucoup mais pas forcément dans l'immédiat. "Terminer l'année N.1 signifierait beaucoup plus que l'être avant l'US Open. Ce serait bien de partir en vacances en étant N.1."

Sur le dernier Grand chelem de la saison, Federer n'a pas tourné longtemps autour de la question. Il espère juste y arriver au top de sa forme pour viser un troisième sacre en Majeur cette saison. "Je veux être dans la meilleure forme possible à l'US Open" a-t-il indiqué. Je n'ai jamais joué dans le nouveau stade (couvert). Il y aura également un changement au niveau des balles."