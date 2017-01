Nadal : "Evidemment que c'est très spécial de se retrouver"

19 octobre 2016. La tournée asiatique vient tout juste de s'achever par la finale du Masters 1000 de Shanghai, deux jours plus tôt. L'ATP Circus regagne l'Europe. Il bruisse de la possible prise de pouvoir d'Andy Murray après deux années et demie de règne ininterrompu de Novak Djokovic. Loin de tout ça, à Manacor, Roger Federer vient rendre visite à Rafael Nadal, lequel l'a invité à l'inauguration de son Académie de tennis.

Sous l'agréable soleil d'automne des Baléares, les deux hommes sont en tenue de ville. Veste, chemises, jolies chaussures. Il faut dire que pour eux, la saison est terminée. Depuis le mois de juillet pour Federer. Quelques jours pour Nadal. Ce jour-là, il flotte entre les deux hommes comme un parfum de nostalgie. Comme s'il leur fallait se retrouver dans ce genre de circonstances pour créer l'évènement, à défaut de pouvoir le faire sur le court, comme avant. Plus que deux sportifs, ce sont deux figures qui sont réunies.

Rafael Nadal et Roger Federer lros de l'inauguration de l'Académie du Majorquin à Manacor.Panoramic

Nadal : "Très heureux pour moi et très heureux pour lui"

Dans les instants qui ont suivi sa victoire sur Stan Wawrinka en demi-finale de l'Open d'Australie jeudi, le Suisse a narré une anecdote au sujet de cette journée à Manacor. "Je suis allé à l’ouverture de son académie en pensant qu’on pourrait organiser bientôt un match de charité, a rigolé Federer. On était tous les deux blessés et je lui ai dit : 's’occuper des jeunes, c’est ce qu’on peut faire de mieux à notre âge'". Nadal a confirmé 24 heures plus tard : "C'est sûr nous n'aurions jamais pensé ce jour-là que nous aurions une chance d'être à nouveau tous les deux face-à-face dans une finale, et surtout pas la première de l'année."

Trois mois plus tard, les voilà pourtant en finale à Melbourne. Leur premier duel depuis octobre 2015, à Bâle. Ce match en Suisse est d'ailleurs le seul en trois ans, de leur demi-finale en Australie en 2014 à la finale de dimanche. Ce sera aussi leur première finale commune depuis près de quatre ans (Rome, 2013) et leur première finale de Grand Chelem depuis Roland-Garros 2011. Federer avait 29 ans. Nadal 25. C'est justement parce que tout ceci remonte à si loin et qu'eux-mêmes ne semblaient plus croire que l'histoire leur remettrait le couvert à une table si fastueuse, que leurs retrouvailles sont spéciales.

Si elles le sont pour le tennis, elles le sont tout autant aux yeux des deux intéressés. "Je ne vais pas mentir, évidemment que c'est spécial de se retrouver et de jouer contre Roger dans une finale de Grand Chelem", a confié Nadal après son combat de cinq heures face à Dimitrov. C'est super et très spécial. Je suis très heureux pour moi et très heureux pour lui parce que ça va être un beau moment. C'est surtout excitant de se dire que, lui comme moi, on est toujours capables d'être présents sur les grands rendez-vous. On a tous les deux travaillé dur pour revenir, c'est une belle récompense. C'est incroyable pour moi et pour lui."

" Je pense même que ça dépasse le tennis. Beaucoup de gens en dehors de notre monde en parlent "

Les deux champions ont rivalisé d'amabilités depuis quelques jours, Nadal répétant que, oui, Federer est bien le plus grand, et le Suisse clamant à l'envi son admiration pour l'Espagnol, comme il l'a encore fait jeudi à travers un hommage appuyé. "Il est incroyable, a-t-il commenté. Il a des coups que personne d'autre n'a. Il est spécial, unique. Et il a les capacités physiques et mentales pour soutenir un niveau très élevé depuis des années. Rafa est revenu de tellement de blessures. C'est tout sauf facile. J'ai un énorme respect pour lui, à tous les niveaux."

Au fond, ils mesurent bien que le lien qui les unit depuis maintenant une douzaine d'années possède un petit quelque chose de plus. "Je pense que c'est la combinaison de nos styles qui fait ça, juge Nadal. On se complète, et ça rend nos rencontres si spéciales. On a tous les deux fait une très belle carrière avec deux jeux complètement différents." Federer-Nadal, "what else?", en somme. "Je pense même que ça dépasse le tennis, conclut le Majorquin. Beaucoup de gens en dehors de notre monde en parlent, et c'est très bon pour notre sport. C'est bien que nous soyons de retour."