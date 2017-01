Open d'Australie - 2e tour : Après un gros combat face à Dodin, Garcia file au 3e tour

La N.1 française Caroline Garcia, 24e mondiale, a fait respecter la hiérarchie nationale en battant Océane Dodin (72e) au deuxième tour de l'Open d'Australie en trois sets (6-7 (3/7), 6-4, 6-4), jeudi à Melbourne.

Le match a été très accroché entre ces deux joueuses au style de cogneuses, dotées de grosses frappes au service et en coup droit. "C'est une adversaire dangereuse avec beaucoup de puissance. Je ne la connaissais pas bien, je ne m'étais même jamais entraînée avec elle. Il a fallu du temps mais ça a fini par passer", a-t-elle dit.

" Une deuxième semaine en Grand Chelem ? Il va falloir que je joue mieux "

"Elle a réussi à être plus constante et plus mâture", a reconnu Dodin.

Garcia va avoir une nouvelle chance d'atteindre enfin la deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem à 23 ans. Il lui faudra battre soit la Tchèque Barbora Strycova (16e) soit l'Allemande Andrea Petkovic (56e). "Ca serait une étape importante, mais je n'en fais pas une obsession non plus. Il va falloir que je joue beaucoup mieux qu'aujourd'hui, que je sois plus fluide et plus relâchée", a dit la Lyonnaise.