Pour son retour, Roger Federer repousse encore un peu plus les limites : la preuve en 4 chiffres

13e demi-finale à l'Open d'Australie

Roger Federer a repris ses vieilles habitudes. Le suisse jouera jeudi sa 13e demi-finale à Melbourne, très loin devant Stefan Edberg (8) et Ivan Lendl (7). Il ne s'y attendait pas vraiment selon ses dires : "Être en demie, me sentir aussi bien, jouer aussi bien, c'est une grosse surprise pour moi. Si quelqu'un m'avait dit que je jouerai une demie contre Stan, je ne l'aurai jamais cru. Pour Stan oui mais pas pour moi."

Un record, cependant, est dans sa ligne de mire : celui du plus de demi-finales dans un seul et même Grand Chelem. Jimmy Connors a ainsi atteint 14 fois le dernier carré à l'US Open. Le Suisse devra revenir l'an prochain en Australie pour espérer égaler l'ancien champion américain.

Vidéo - Comment Federer a écoeuré Zverev : les temps forts de sa victoire 02:40

41e demi-finale en Grand Chelem

Ce record-là, ça fait un moment qu'il le détient : celui du nombre de demi-finales jouées en Grand Chelem. Avec sa qualification face à Mischa Zverev, le Suisse a atteint pour la 41e fois le dernier carré d'un tournoi majeur. De quoi lui offrir une marge d'avance confortable sur le reste du monde. Derrière lui, deux hommes, dont un retraité, Jimmy Connors. Comme l'Américain, Novak Djokovic a participé 31 fois à une demi-finale de GC. Il est le seul, à 29 ans, à pouvoir espérer le rattraper dans les années à venir. A part lui, personne ne peut y penser dans l'immédiat : les deux joueurs qui suivent s'appellent Ivan Lendl (28) et Andre Agassi (26).

Switzerland's Roger Federer celebrates his victory against Germany's Mischa ZverevAFP

35 ans et 174 jours

Voici l'âge exact de Roger Federer ce mardi. 35 ans, cela commence à chiffrer pour un tennisman. Et voir un joueur aussi âgé rallier le dernier carré d'un Grand Chelem n'est pas si courant. Il faut remonter à… Jimmy Connors, encore lui, pour trouver un joueur plus vieux à ce stade de la compétition. L'Américain avait 39 ans et 6 jours quand il a joué sa dernière demi-finale à US Open en 1991. Dans l'ère Open, le Suisse est le sixième joueur le plus âgé à atteindre le dernier carré. Pour cette édition, il a d'ailleurs pu tirer avantage de son âge. Les courts sont plus rapides et sa génération, a-t-il rappelé en conférence de presse, "a grandi sur des courts plus rapides."

5 demies de suite

En déclin Federer ? Dépassé par d'autres ? Certes, le Suisse n'a plus gagné en Grand Chelem depuis Wimbledon 2012. Mais, anecdote révélatrice, il est le seul joueur à avoir systématiquement atteint les demi-finales lors des cinq derniers tournois du Grand Chelem auxquels il a participé. Bien sûr, il a loupé Roland-Garros 2016 et l'US Open 2016. Sinon, c'est le dernier carré au pire depuis Wimbledon 2015. Gros bémol : il n'a rallié que deux fois la finale, pour deux défaites, à chaque fois face à Novak Djokovic. Joueur désormais loin de Melbourne en cette fin janvier.