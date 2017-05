Les favoris de Roland-Garros : La menace Dominic Thiem

Dominic Thiem

Pays : Autriche

Date de naissance : 3 septembre 1993

Classement ATP : 7e

Classement ATP Race : 3e

Titres ATP : 8

Roland-Garros et lui : Ce sera la quatrième participation de Dominic Thiem aux Internationaux de France. Après deux éliminations au deuxième tour en 2014 et 2015, l'Autrichien avait explosé l'an dernier en, atteignant les demi-finales. Vainqueur notamment d'Alexander Zverev au troisième tour et David Goffin en quarts, il avait explosé aux portes de la finale contre le futur vainqueur, Novak Djokovic (6-2, 6-1, 6-4).

Sa saison sur terre : Thiem joue encore les stakhanovistes. Aucun joueur du Top 10 n'a disputé plus de tournois que l'Autrichien cette saison (il en est déjà à 13). Il avait démarré sa campagne terrienne dès le mois de février à Rio de Janeiro, où il s'était d'ailleurs imposé. En Europe, pas de titre, mais une sacrée régularité. Après des débuts timides à Monte-Carlo (huitième de finale, battu par David Goffin), il a enchainé deux finales à Barcelone et Madrid, s'inclinant à chaque fois contre Rafael Nadal, avant d'atteindre les demi-finales à Rome. Son principal fait d'armes reste évidemment d'avoir été le seul à infliger une défaite à Nadal au cours de ce printemps. C'était à Rome, en quarts de finale.

Pourquoi il peut y croire : Dominic Thiem a de vrais atouts dans sa manche. Il peut d'abord s'appuyer sur ses acquis de 2016. C'est ici, à Roland-Garros, qu'il avait vraiment pris de l'étoffe en se glissant dans le dernier carré. Il sait où il met les pieds. D'autre part, si Nadal est l'incontestable numéro un sur terre, au vu des résultats globaux du printemps, le protégé de Gunther Bresnik est un légitime dauphin du Majorquin, malgré le titre de Zverev à Rome. Thiem a affronté trois fois Nadal ces dernières semaines et, après l'avoir accroché à Madrid, il l'a battu en deux sets à Rome. Cette victoire-là, en termes de confiance, vaut presque un titre. L'intensité mise par l'Autrichien au cours de ces matches est très prometteuse. Aucun doute, il faudra être costaud pour le battre à Paris.

L'ombre d'un doute : On le sait, Thiem est capable de battre n'importe qui. Même Nadal et, s'il n'est pas le seul à pouvoir le prétendre, il est en tout cas le seul à l'avoir fait cette année sur terre. Mais pour pouvoir aller au bout dans un tournoi du Grand Chelem, un exploit suffit rarement. Il lui faudra être apte à enchainer. Or son explosion en plein vol contre Novak Djokovic à Rome (défaite 6-0, 6-1) au lendemain de sa performance de mammouth contre Nadal, a mis la puce à l'oreille. "Physiquement et mentalement, je n'y étais pas", avait-il alors commenté. A Roland-Garros, cette lacune-là sera rédhibitoire.

Dominic ThiemGetty Images

3 stats à avoir en tête

1. En 13 participations, Dominic Thiem n'a dépassé qu'une seule fois le cap des huitièmes de finale en Grand Chelem. Mais c'était ici, à Roland-Garros, l'an dernier. L'Autrichien compte par ailleurs trois huitièmes de finale à son actif, deux à l'US Open, un en Australie.

3. S'il pointe à la 7e place mondiale actuellement, égalant son meilleur classement en carrière, Dominic Thiem peut sans doute viser plus haut à moyen terme. A la Race (points pris depuis le 1er janvier de l'année en cours), il occupe en effet le 3e rang, dans le sillage de l'infernal tandem Rafael Nadal – Roger Federer.

9. Témoignage de sa constance sur la surface, depuis 2015, Thiem a disputé neuf finales sur terre battue. Personne n'a fait mieux. Rafael Nadal suit avec huit finales sur ocre au cours de la même période. L'Autrichien a remporté six de ces neuf finales.