Lives, stats, vidéos : Avec Eurosport Player, ne ratez rien de Roland-Garros

Deuxième des quatre tournois du Grand Chelem au calendrier, Roland-Garros désignera comme chaque année le temple de la terre battue. Chez les hommes, Rafael Nadal, sevré de titre depuis 2014, est en quête de la decima, une 10e victoire historique. Novak Djokovic, tenant du titre, Stan Wawrinka, lauréat en 2015, ou encore Andy Murray, finaliste l'an dernier et numéro un mondial, rêvent de le stopper. A suivre également le comportement des Français, menés par Jo-Wilfried Tsonga, et des jeunes pousses Dominic Thiem et Alexander Zverev.

Dans le tableau féminin, tout semble ouvert en l'absence de Serena Williams. La tenante du titre Garbine Muguruza et la numéro un mondiale Angelique Kerber ont éprouvé des difficultés ces derniers temps. Il y a donc une place à prendre, notamment pour la Français Kristina Mladenovic, plus ambitieuse que jamais devant le public français.

Le programme de Roland-Garros

Dimanche 28 mai

1er tour messieurs et dames (Courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et N.1)

Lundi 29 mai

1er tour messieurs et dames (Courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et N.1 + courts annexes)

Mardi 30 mai

1er tour messieurs et dames (Courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et N.1 + courts annexes)

Mercredi 31 mai

2e tour messieurs et dames (Courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et N.1 + courts annexes)

Jeudi 1er juin

2e tour messieurs et dames (Courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et N.1 + courts annexes)

Vendredi 2 juin

3e tour messieurs et dames (Courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et N.1 + courts annexes)

Samedi 3 juin

3e tour messieurs et dames (Courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et N.1 + courts annexes)

Dimanche 4 juin

Huitièmes de finale messieurs et dames (Courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen)

Lundi 5 juin

Huitièmes de finale messieurs et dames (Courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen)

Mardi 6 juin

Quarts de finale messieurs et dames (Courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen)

Mercredi 7 juin

Quarts de finale messieurs et dames (Courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen)

Jeudi 8 juin

Demi-finales dames (Court Philippe-Chatrier)

Vendredi 9 juin

Demi-finales messieurs (Court Philippe-Chatrier)

Samedi 10 juin

Finale dames, finale double messieurs (Court Philippe-Chatrier)

Dimanche 11 juin

Finale messieurs, finale double dames (Court Philippe-Chatrier)