Shelly-Ann Fraser-Pryce a (encore) marqué l'histoire du 100m ce samedi. Double championne olympique (2008 et 2012) et triplement titrée aux Mondiaux (2015, 2017, 2019), la Jamaïcaine de 34 ans a amélioré, à Kingston, le record national sur la distance-reine. Mieux avec ses 10''63, elle devance désormais Carmelita Jeter (10''64) et Marion Jones (10''65) pour se placer au deuxième rang historique derrière l'intouchable Florence Griffith-Joyner et son record du monde à 10''49.

Plus d'infos à suivre...

Tokyo 2020 Suspendue cinq ans, McNeal a fait appel auprès du TAS HIER À 13:06

Athlétisme Attention phénomène : Knighton, 17 ans, plus rapide qu'Usain Bolt au même âge 01/06/2021 À 09:34