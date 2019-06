9"81 : Coleman en démonstration à Stanford

L'Américain Christian Coleman a dominé le 100 m de la réunion de Stanford, comptant pour la Ligue de diamant, avec un chrono de 9"81 (vent: -0,1 m/s), dimanche. Coleman a amélioré sa propre meilleure performance mondiale de l'année de quatre centièmes (9.85) établie le 13 juin à Oslo.

Il a devancé son compatriote Justin Gatlin, champion du monde en titre (9"87) et le Britannique Zharnel Hugues (9"97). Le nouveau patron du sprint US, âgé de 23 ans, a échoué à seulement deux centièmes de son record personnel établi en août 2018 (9"79). Il a disputé trois 100 m cette saison et est toujours descendu sous les dix secondes. "Cela donne confiance, c'est clair. Tout le travail que j'ai accompli à l'intersaison, a servi quelque chose, il faut continuer comme ça", a expliqué Coleman qui fait figure de favori pour les Mondiaux 2019 de Doha (27 septembre -6 octobre).

Mauvaise journée en revanche pour Renaud Lavillenie. Le Français a terminé à la 8e et dernière place du concours de saut à la perche. Le détenteur du record du monde du saut à la perche (6,16 m) s'est arrêté à 5,46 m. Il a passé cette barre à sa première tentative, puis a échoué à trois reprises à 5,61 m. Lavillenie, 32 ans, est encore en période de rodage.

Le Clermontois effectué fait son retour en compétition mi-juin, après cinq mois d'arrêt en raison d'une déchirure derrière une cuisse, puis d'une tendinite. Le concours très relevé a été remporté par le Suédois Armand Duplantis (5,93 m), devant l'Américain Sam Kendricks (5,88 m) et le Polonais Piotr Lisek (5,71 m).