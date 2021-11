tous un peu perdus" alors que la Fédération française d'athlétisme (FFA) traverse une grave crise de gouvernance et de résultats à moins de trois ans des Jeux Olympiques de Paris-2024. "Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois, et le contexte Covid n'a bien sûr rien arrangé", explique l'une des rares stars de l'athlétisme français. "Depuis que Patrice Gergès n'est plus DTN (décembre 2020, ndlr), on a une configuration inédite". Le champion olympique 2012 du saut à la perche, Renaud Lavillenie, estime dans un entretien paru jeudi dans L'Equipe que les athlètes sont "" alors que la Fédération française d'athlétisme (FFA) traverse une grave crise de gouvernance et de résultats à moins de trois ans des Jeux Olympiques de Paris-2024. "", explique l'une des rares stars de l'athlétisme français. "(décembre 2020, ndlr),".

Nous, athlètes, on est tous un peu perdus

"Il n'y a plus une seule personne qui dirige, mais plusieurs en même temps avec des fonctions moyennement définies. On ne sait plus trop qui fait quoi, quand, comment, ni à qui s'adresser. On patauge. Nous, athlètes, on est tous un peu perdus. Cela engendre beaucoup d'inertie et très peu d'efficacité", ajoute Lavillenie. "On s'est déjà concerté avec plusieurs athlètes (...) Peut-être parfois faudrait-il une personne qui tape du poing sur la table, qui indique une direction. Il manque un fil conducteur", affirme également le Français.

Renaud Lavillenie Crédit: Getty Images

Outre des résultats catastrophiques (deux médailles et aucun titre aux Mondiaux de Doha en 2019, une seule médaille et aucun titre aux JO de Tokyo en 2021), la FFA est engluée dans une crise de gouvernance, marquée par les départs en septembre de Florian Rousseau, Directeur de la haute performance, et d'Anne Barrois, Directrice technique national par interim, qui attend toujours un(e) remplaçant(e) à l'issue d'une procédure interminable qui a pris la forme d'un bras de fer entre la FFA et les instances sportives.

Deux niveaux d'urgence pointés du doigt

"Le couple Barrois-Rousseau était pour moi sur le papier un très bon duo. Chacun avec leur compétences respectives. Mais on a pu se rendre compte qu'ils n'avaient pas vraiment les rênes en main pour diriger correctement les choses et que ça allait dans le mur", explique l'ex-recordman du monde.

Lavillenie pointe deux "niveaux d'urgence": "former un nouveau duo, savoir qui sont les chefs" et, sur le plan sportif, "vite connaître les modalités de sélection de la FFA pour les prochains grands championnats (Mondiaux à Eugene et Euro à Munich en 2022, ndlr)". "Paris 2024 arrive. Les Jeux c'est déjà demain. On a besoin de sérénité pour bien s'entraîner au quotidien et bien préparer ces compétitions", indique-t-il.

