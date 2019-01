Athlétisme : 42 athlètes russes autorisés à concourir sous bannière neutre en 2019

Ils sont au nombre de 42. 42 athlètes russes ont reçu l'autorisation de concourir dans les compétitions d'athlétisme en 2019 sous une bannière neutre, a annoncé lundi soir la fédération internationale. Ce n'est pas la première fois qu'une telle autorisation est accordée à certains athlètes russes, après la découverte fin 2015 d'un vaste scandale de dopage institutionnalisé dans ce pays. Ainsi 72 sportifs russes avaient pu participer sous bannière neutre aux Championnats d'Europe de Berlin en août 2018.

"Le comité d'examen du dopage de l'IAAF a décidé que les candidatures de 42 athlètes russes répondaient aux critères d'éligibilité exceptionnels pour participer aux compétitions internationales en tant qu'athlètes neutres en 2019, conformément à la règle 22.1A (b), alors que la suspension de la fédération nationale russe (RUSADA) reste maintenue", indique la fédération internationale dans un communiqué. L'instance précise également qu'elle a donné priorité aux athlètes souhaitant concourir en salle, ce qui peut laisser entendre que la liste pourrait être étendue plus tard.

Morgunov, Shubenkov et Lasitskene parmi les têtes d'affiche

Parmi les athlètes russes qui participeront aux compétitions cette année sous bannière neutre figurent notamment Timur Morgunov (vice-champion d'Europe à la perche), Sergey Shubenkov (vice-champion d'Europe sur 110 m haies) et Maria Lasitskene (championne d'Europe en hauteur), déjà présents à Berlin l'été dernier. L'IAAF avait décidé en décembre de maintenir la suspension de la Russie, en cours depuis trois ans et la révélation d'un vaste scandale de dopage, malgré la récente main tendue par l'Agence mondiale antidopage (AMA). Le drapeau russe n'est plus apparu dans une compétition internationale d'athlétisme depuis les Mondiaux de Pékin en 2015.

La liste des 42 athlètes russes qui concourront sous bannière neutre en 2019 :

Diana Adasko (triple saut)

Maxim Afonin (lancer du poids)

Dzhennifer Akiniimika (sprint)

Mariia Aglitckaia (100 m haies)

Rinas Akhmadeev (demi-fond)

Elizaveta Bondarenko (saut à la perche)

Oleg Braiko (hauteur)

Viktor Butenko (disque)

Timofey Chalyy (400 m haies)

Danila Danilov (marteau)

Alexey Fedorov (triple saut)

Aksana Gatauillina (saut à la perche)

Georgiy Gorokhov (saut à la perche)

Illia Ivaniuk (hauteur)

Maria Kochanova (hauteur)

Viacheslav Kolesnichenko (sprint)

Alexander Komarov (épreuves combinées)

Vilena Komarova (épreuves combinées)

Elena Kulichenko (hauteur)

Anna Krylova (triple saut)

Maria Lasitskene (hauteur)

Aleksandr Lesnoi (lancer du poids)

Denis Lukyanov (marteau)

Alena Lutkovskaia (saut à la perche)

Alena Mamina (sprint)

Polina Miller (sprint)

Vasiliy Mizinov (marche)

Timur Morgunov (saut à la perche)

Ilia Mudrov (saut à la perche)

Olga Mullina (saut à la perche)

Egor Nikolaev (1500m)

Sofia Palkina (marteau)

Viktoriia Prokopenko (triple saut)

Vera Rudakova (400m haies)

Fedor Shutov (demi-fond)

Illia Skkurenev (épreuves combinées)

Anastasiia Shkurutova (marteau)

Sergey Shubenkov (110m haies)

Anzhelika Sidorova (saut à la perche)

Olesia Soldatova (400m)

Yana Smerdova (marche)

Elizaveta Tsareva (marteau)