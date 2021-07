Athlétisme

La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, championne olympique en titre du 100 m, et le Sud-Africain Akani Simbine ont impressionné sur la ligne droite du meeting de Székesfehérvar (Hongrie) mardi.

Elaine Thompson-Herah (29 ans) s'est imposée en 10"71 (vent de +0,6 m/s) devant sa compatriote double championne olympique Shelly-Ann Fraser-Pryce (10"82) et l'Ivoirienne Marie-José Ta Lou (10"86) dans une course exceptionnellement relevée. Championne olympique du 100m et du 200m à Rio en 2016, Thompson-Herah avait été un peu éclipsée cette saison par les chronos canon de l'Américaine Sha'Carri Richardson et de Fraser-Pryce.

Simbine écrase son record personnel

Avec le 2e temps le plus rapide de la saison, à un centième de seconde de son record personnel, elle s'est repositionnée parmi les grandes favorites au titre le plus convoité aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août), d'autant que Richardson sera absente au Japon à cause d'un contrôle positif à la marijuana.

Moins de densité chez les hommes, mais le Sud-Africain Akani Simbine (27 ans) a profité de la course pour mettre une claque à son record personnel (9"84 contre 9"89 en 2016), battre le record d'Afrique du Nigérian Olusoji Adetokunbo Fasuba (9"85 en 2006), et devenir le 2e meilleur performeur de la saison.

