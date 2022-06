Athlétisme

Sydney McLaughlin est définitivement la grande favorite des Mondiaux qui se dérouleront dans trois semaines. Samedi, lors des sélections américaines à Eugene (Oregon), la championne olympique en titre a amélioré son record de monde sur 400 m haies, avec un chrono en 51"41 meilleur que celui qu'elle avait réalisé en finale des Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier (51"46).

Sa rivale Dalilah Muhammad, qui l'avait battue lors des championnats du monde 2019 à Doha, est absente des championnats des Etats-Unis, blessée à un ischio-jambiers. Mais McLaughlin ne s'est pas privée de lui envoyer un message. Et quel message. Car l'athlète de 22 ans a donc couru cinq centièmes de secondes plus vite que lors de sa finale olympique qu'elle avait remporté devant... Muhammad.

Cette dernière, en qualité de tenante du titre, pourra défendre ses chances sur cette même piste de Hayward Field, tout comme Britton Wilson (53.08) et Shamier Little (53.92), deuxième et troisième de la finale, bien loin derrière McLaughlin. "Chaque fois que je viens ici, je sens que quelque chose d'incroyable va se produire", a déclaré l'héroïne du jour, qui avait pour la première fois battu ce record du monde, l'an passé à Eugene. "Je vais encore travailler certains aspect de ma course pour essayer de l'améliorer." Cette performance de taille a clôturé une journée durant laquelle la grande Allyson Felix, 21 ans après sa première participation, a livré sa dernière course dans ses championnats nationaux.

Felix vise les relais

Elle a échoué à décrocher un sésame pour les Mondiaux sur 400 m, terminant à la sixième place (51.24) d'une finale dominée par Talitha Diggs (50.22) devant Kendall Ellis (50.35) et Lynna Irby (50.67) qui défendront les couleurs américaines dans trois semaines. L'espoir de voir la septuple médaillée d'or olympique, âgée de 36 ans, participer à ses huitièmes Championnats du monde ne s'est toutefois pas envolé. "Je crois pouvoir être en bonne position pour faire partie du relais mixte ou quelque chose comme ça", a confié l'athlète dans l'attente d'une sélection, avant qu'elle prenne sa retraite sportive dans le courant de l'année.

Keni Harrison, détentrice du record du monde, a elle remporté le 100 m haies en 12"34, meilleure performance de l'année, en l'absence de la championne du monde en titre Nia Ali, qui pourra défendre ses chances aux Mondiaux. Dans les autres épreuves, Noah Lyles, champion du monde en titre, a réalisé le meilleur temps des séries (19"95) sur 200 m, démontrant qu'il se remettait bien du Covid, contracté il y a treize jours lors de sa victoire (19"61) au meeting de New York. "Pour être honnête, je suis tellement en forme que cela ne m'inquiète pas trop", a déclaré Lyles, qui a manqué cinq jours d'entraînement.

Holloway et Allen prennent rendez-vous

Comme lui, les autres favoris ont réussi leur entrée en matière, Erriyon Knighton (20"08), Christian Coleman (20"13) et Kenny Bednarek (20"10) remportant leurs courses. Autre qualifié pour les demi-finales programmées dimanche, Fred Kerley (20"29), qui a survolé le 100 m vendredi, en réalisant la MPM en 9"76 faisant de lui le 6e meilleur performeur de l'histoire, aux côtés de Trayvon Bromell et Coleman. Le champion du monde en titre du 110 m haies Grant Holloway (13"11) et la sensation Devon Allen (13"27), qui avait réalisé le troisième meilleur temps de l'histoire (12"84) il y a deux semaines à New York, ont eux pris rendez-vous pour les demies et la finale dimanche.

Chez les femmes, les séries se sont passées sans encombre pour Sha'Carri Richardson, 48 heures après sa grosse désillusion sur 100 m. Deuxième de sa course (22"69), remportée par Gaby Thomas (22"59) une de ses plus sérieuses rivales, elle s'est qualifiée pour les demi-finales, au même titre que Abby Steiner (22"14), la plus rapide de toutes samedi et à ce titre la favorite.

Richardson avait été la sensation des sélections olympiques l'an passé, en courant en 10"64 (avec l'aide du vent) en demi-finale, avant de remporter la finale. Mais elle avait été privée des Jeux de Tokyo après avoir été contrôlée positive au cannabis. Dimanche elle jouera une partie de sa saison, l'objectif étant de participer à ses premiers Mondiaux.

