Athlétisme

Le Jamaïcain Omar McLeod, champion olympique en titre, a signé la meilleure performance de l'année sur 110 m haies en 13 sec 01, jeudi lors du meeting Ligue de diamant de Florence, le Français Wilhem Belocian terminant 3e alors que Pascal Martinot-Lagarde, de retour de blessure, a fini 8e et dernier.

Avec un temps de 13 sec 31, Belocian réalise sa meilleure course de la saison. La prestation de Martinot-Lagarde est en revanche plus inquiétante. Revenu sur la piste après deux blessures (ischio-jambier, adducteur), le champion d'Europe 2018 a paru gêné et incapable de suivre le rythme de ses adversaires. Il a préféré couper son effort après la 3e haie pour se classer 8e en 14 sec 26.

Hassan refait parler d'elle sur 1500m

La Néerlandaise Sifan Hassan a signé jeudi la meilleure performance mondiale de l'année sur 1500 m en 3 min 53 sec 63 lors de ce meeting Ligue de diamant de Florence. Cinq jours après avoir battu le record du monde du 10.000 m à Hengelo, amélioré mardi par l'Éthiopienne Letesenbet Gidey, Hassan, championne du monde du 1500 m en 2019 à Doha, s'est contentée cette fois du record du meeting mais a de nouveau fait très forte impression.

Dans une course très rapide, elle a devancé la Kényane Faith Kipyegon, championne olympique (2016) et auteure de son record personnel en 3 min 53 sec 91, et la Britannique Laura Muir (3 min 55 sec 59).

