27 secondes de moins. L'Ougandais Joshua Cheptegei (23 ans), champion du monde en titre du 10 000 m, a largement amélioré le record du monde du 5 km sur route (12'51"), reconnu depuis deux ans seulement par la fédération internationale d'athlétisme, ce dimanche à Monaco. Le record était détenu depuis le 12 janvier par le Kényan Rhonex Kipruto, en 13'18", qui l'avait établi à Valence à mi-parcours du 10 km, qu'il avait également bouclé en établissant la meilleure marque planétaire (26'24"), qui appartenait jusque là à... Joshua Cheptegei.

Record continental pour Gressier, national pour Westphal

Sur la discipline historique et olympique du 5 000 m piste, le record du monde est la propriété de l'Éthiopien Kenenisa Bekele (12:37.35 en mai 2004). Sur la même course, l'espoir français Jimmy Gressier a couru en 13'18" et a battu le record d'Europe du Suisse Julien Wanders (13'29" sur le même parcours l'an dernier). La fondeuse française Liv Westphal, récente recordwoman de France du 10 km, a quant à elle battu le record de France en 15'31".