Du changement pour Kevin Mayer. En vue des championnats du monde programmés à Eugene cet été, le Français s'est séparé de Jérôme Simian, son préparateur physique et entraîneur principal. "Nous avons quelques désaccords sur la forme qui nous amènent à cette décision", explique Mayer, cité dans le communiqué de l'agence Blanco Negro, qui gère son image et sa communication.

Mayer, un saut très long et beaucoup de conviction pour un podium

"Jérôme est un remarquable préparateur physique et bénéficie d'un énorme regard technique. Je lui suis très reconnaissant pour le travail effectué ensemble et pour tout ce qu'il m'a apporté", ajoute l'athlète. Le double vice-champion olympique du décathlon travaillait depuis 2013 avec Jérôme Simian. Après s'être séparé en 2020 de son entraîneur historique Bertrand Valcin, il n'a désormais plus de coach à ses côtés. Au quotidien, il travaille à Montpellier avec Alexandre Bonacorsi, ami d'enfance chargé de collecter et de tenir à jour toutes ses données de performance.

Mayer vise le titre mondial en juillet prochain à Eugene (Oregon). Il décidera ensuite de son éventuelle participation aux Championnats d'Europe à Munich en août.

(Avec AFP)

