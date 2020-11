L'AIU reprochait quatre manquements à Salwa Eid Naser : une erreur de renseignement (datée du 1er janvier 2019) et trois contrôles manqués les 12 mars 2019, 12 avril 2019 et 24 janvier 2020. Mais le tribunal de World Athletics avait décidé de rejeter le contrôle manqué d'avril 2019, rendant une sanction impossible. Trois manquements aux obligations de localisation (un contrôle manqué, le "no show", ou des renseignements imprécis) en moins d'un an sont passibles de deux ans de suspension.