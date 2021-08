Quel semaine pour Sasha Zhoya ! Vendredi, l'athlète de 19 ans, avait déjà établi la veille le précédent record U20 lors des qualifications avec 12"93, passant pour la première fois de sa carrière sous le seuil des 13 secondes. Bénéficiant d'un vent de +1.0, il a devancé samedi le Jamaïcain Vashaun Vacianna et le Polonais Jakub Szymansky, et ainsi amélioré son record et décroché le sacre mondial.

Athlétisme 12"93 : Zhoya bat le record du monde du 110 m haies des moins de 20 ans ! HIER À 13:54

Avant les exploits de Zhoya, le précédent record dans cette catégorie, qui court avec des haies de 99 centimètres contre 106 cm pour les compétitions seniors, était détenu par un autre Français, Wilhelm Belocian, en 12 sec 99. Ce temps avait ensuite été égalé par le Jamaïcain Damion Thomas. Sasha Zhoya, considéré comme un grand espoir de l'athlétisme français, est né en Australie d'une mère française, et partage son temps entre les deux pays.

