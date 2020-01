"La Fédération française d'athlétisme se félicite du choix de Sasha Zhoya et s'engage à accompagner l'athlète dans sa progression vers le très haut niveau", note la Fédération dans un communiqué publié ce vendredi. Âgé de 17 ans, Sasha Zhoya détient les meilleures performances mondiales de l'histoire en catégorie cadet sur le 110 m haies (12''87 sur des haies de 91,4 cm) et au saut à la perche (5,56 m).

Le jeune homme devait choisir avant les Mondiaux juniors au Kenya en juillet un pays à représenter entre l'Australie, où il a grandi, la France, pays de sa mère, et le Zimbabwe, pays de son père. Il avait passé plusieurs semaines en France l'été dernier pour s'entraîner à Clermont et participer à des compétitions. Pour le convaincre, la FFA a notamment mis en avant les installations de l'Insep à Paris, la qualité de ses entraîneurs et de ses athlètes sur les haies mais aussi la perspective de devenir l'une des stars des Jeux de Paris en 2024 à domicile.