Une (triple) légende s'est éteinte. Viktor Saneiev, trois fois champion olympique avec l'ex-URSS en triple saut, est décédé à l'âge de 77 ans. Il est considéré comme le plus grand triple sauteur de l'histoire.

Un double record du monde dans la même finale

Médaillé d'or aux Jeux de Mexico en 1968, de Munich en 1972 et de Montréal en 1976, Saneiev a également été deux fois champion d'Europe en 1969 et 1974, et médaillé d'argent aux Jeux de Moscou en 1980. Il est particulièrement célèbre pour la légende de la finale du triple saut en 1968, où il a battu deux fois le record du monde consécutivement pour s'adjuger sa première médaille d'or.

Né en Géorgie, le triple-sauteur a émigré en Australie après la chute de l'Union soviétique. Loin de la gloire de sa carrière sportive, il a enchaîné des petits boulots avant de redevenir coach. Son décès, annoncé par la Fédération Européenne d'Athlétisme, met en deuil le monde du triple-saut et de l'athlétisme.

