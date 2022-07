Aurel Manga a brillamment remporté le 110 m haies du meeting de Sotteville-lès-Rouen lundi en 13"29 (1,2 m/s de vent) devant Pascal Martinot-Lagarde (13"45). Finaliste olympique (8e) en 2021, le hurdleur de 29 ans a réussi son meilleur chrono de la saison, proche de son record personnel (13"24). Mais Manga, vice-champion de France il y a 10 jours à Caen, n'a pas été sélectionné ni pour les Mondiaux de Eugene (15-24 juillet), ni pour l'Euro de Munich (15-21 août).

De son côté, Pascal Martinot-Lagarde, cinquième des derniers JO et sélectionné pour les deux compétitions majeures de l'été, tente de retrouver du rythme après avoir été ralenti par une blessure puis une angine. Il a signé lundi son meilleur temps en 2022, à 12 jours des séries du 110 m haies des Championnats du monde. Il doit être accompagné à Eugene et à Munich de Sasha Zhoya, champion de France et tricolore le plus rapide de la saison, et de Just Kwaou-Mathey.

Plus tôt dans la soirée, Jimmy Vicaut a dominé le 100 m en 10"15 (1,9 m/s de vent). Le vice-champion olympique américain de la perche Chris Nilsen s'est imposé avec un saut à 5,87 m.

