La spécialiste du 400m haies Sydney McLaughlin-Levrone et le perchiste Armand Duplantis ont été désignés athlètes de l'année lors d'une cérémonie organisée par World Athletics, lundi à Monaco. L'Américaine de 23 ans a battu deux fois le record du monde du 400 m haies féminin, tandis que le Suédois, détenteur lui aussi de la marque mondiale de la perche, a remporté un deuxième trophée de la Ligue de diamant.

Il s'agit de la deuxième distinction en trois ans pour le Suédois volant après avoir amélioré le record du monde en 2022 et remporté le titre mondial en salle (6,20 m) en mars à Belgrade et l'or mondial en plein air (6,21 m) en juillet à Eugene. "Au début de l'année, j'avais des attentes très élevées et des objectifs très ambitieux, a commenté Duplantis. Je voulais gagner les Championnats du monde en salle, les Mondiaux en plein air, les championnats européens, la finale de la Ligue de diamant, et je voulais battre le record du monde plusieurs fois."

McLaughlin, grande révélation de la saison écoulée, a pour sa part reçu pour la première fois le prestigieux titre d'athlète mondiale de l'année. En juillet, elle a réalisé un temps exceptionnel de 50''068, battant son propre record mondial de plus d'une demi-seconde. "Tous mes objectifs ont été atteints cette année, s'est-elle réjouie. Cela n'aurait pas pu être mieux."

