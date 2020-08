Athlétisme

Sous le soleil, de retour, et devant quelques dizaines de curieux dans une ambiance feutrée et familiale, entre le chemin de fer et une usine de produits chimiques, le champion olympique 2012 a franchi 5,61 m puis 5,71 m à chaque fois au 3e essai pour devancer Jules Cyprès (5,51 m) et Thibaut Collet (5,41 m), alors que son frère Valentin n'a pas réussi à passer une barre.