Athlétisme

Il a affiché un large sourire après l'effort, et on comprend pourquoi. Le Kényan Kibiwott Kandie (24 ans) a explosé dimanche le record du monde du semi-marathon hommes à Valence (Espagne) en remportant la course en 57 minutes et 32 secondes, devant l'Ougandais Jacob Kiplimo (57'37"). C'est 29 secondes de mieux que la précédente marque de référence établie par un autre Kényan, Geoffrey Kamworor, qui avait couru en 58'01" en septembre 2019 à Copenhague.