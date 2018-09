Avec 9126 points, Mayer fait entrer le décathlon dans une nouvelle ère

Un record et une barrière sont tombées dimanche. Ashton Eaton n'est plus le recordman du monde du décathlon. L'Américain en était le détenteur depuis 2012. Cette année-là, à Eugene, il avait effacé Roman Sbrle des tablettes avec 9039 points. Trois ans plus tard, lors des Championnats du monde à Pékin, Eaton avait amélioré son propre record de six petits points (9045). Dimanche, à Talence, ce record a donc volé en éclats devant le talent de Kevin Mayer.

En ajoutant 81 points au total d'Ashton Eaton, le Français a fait faire un bond de géant au record du monde. Seul Tomáš Dvořák avait fait "mieux" en 1999, en collant une claque de plus de 100 points (103 exactement) au record de Dan O'Brien (8994 contre 8891). Regret éternel pour lui, le Tchèque avait alors raté la barre mythique des 9000 points pour six petites unités. Jamais il n'allait l'atteindre.

Les 9000, une "chose commune" ? Pas si vite...

Deux ans plus tard, en mai 2001, Roman Sbrle devenait à jamais le premier décathlonien à dépasser les 9000 points. Une page d'histoire. Son record avait tenu plus d'une décennie et, jusqu'à ce week-end, seul Ashton Eaton avait lui aussi franchi la frontière des 9000 points. Kevin Mayer est donc le troisième, mais le Français abat à son tour une barrière avec les 9100 points. Le nouvel ambassadeur des épreuves combinées, c'est bien lui.

Dans un tweet, Ashton Eaton, avec lequel Mayer avait noué un admiration réciproque avant que l'Américain ne prenne sa retraite après les Jeux de Rio, s'est dit "super heureux pour Kevin Mayer, et encore plus pour l'avenir du décathlon." Le désormais ex-recordman du monde estime que plus les 9000 points deviendront "une chose commune", mieux ce sera.

Mais pas sûr que cela soit le cas à court ou moyen terme. Le duo Eaton-Sbrle est devenu trio avec Kevin Mayer, lequel mène à présent cette danse historique. Mais les 9000 points demeurent un fait exceptionnel. En dehors de ces trois-là, depuis le début du XXIe siècle, personne n'a fait mieux que 8902 points. Et c'était en... 2001 (Dvorak). c'est donc loin. La frontière des 9000 conserve donc son aspect mythique. Mais Kevin Mayer vient d'en poser une autre, et celle-ci, celle des 9100, n'appartient qu'à lui.

Les 10 meilleurs décathlons de l'histoire