"Je me préparais à un report mais à l'annulation, pas du tout" : Lemaitre surpris et attristé

CHAMPIONNATS D'EUROPE - L'annulation de l'Euro de Paris annoncée jeudi en raison de la pandémie de coronavirus a provoqué la déception de plusieurs têtes d'affiches de l'athlétisme tricolore, notamment Mélina Robert-Michon ou Christophe Lemaitre, qui restent toutefois compréhensifs.

Même si les athlètes s'y attendaient, l'annulation des championnats d'Europe reste une nouvelle décevante. "Je commençais à m'y préparer, plus ca avançait, plus ça n'avançait pas. C'est une décision logique en terme sanitaire, ça paraissait dur de pouvoir les organiser (les Championnats d'Europe prévus du 25 au 30 août, ndlr)", a indiqué à l'AFP Mélina Robert-Michon. "C'est un peu de déception sportivement parlant, c'était à domicile, on en a pas souvent l'occasion. Ca ressemblait à la dernière chance d'avoir un bel évènement cet été. Quoi qu'il en soit il faut s'entraîner pour les Jeux l'année prochaine", a souligné la vice-championne olympique du disque.

Championnats d'Europe Prévus à Paris fin août, les Championnats d'Europe n'auront pas lieu IL Y A 2 HEURES

"Je me préparais à un report mais à l'annulation pas du tout, même si je comprends", a assuré pour sa part à l'AFP Christophe Lemaitre. "Je suis triste forcément, j'aurais été ravi de pouvoir courir devant le public français. J'ai de plus en plus peur d'une saison blanche", a enchaîné le médaillé de bronze olympique du 200 m et quadruple champion d'Europe (100, 200 et 4x100 m), en référence au report des Jeux olympiques à 2021 et aux grands meetings du début de saison repoussés. "Malgré le confinement je m'entraîne comme je peux pour faire des meetings en espérant me défouler. Si les annulations continuent, ce qui serait compréhensible, ce serait démoralisant d'avoir fait toute cette préparation pour rien."

Championnats d'Europe L'Euro à Paris également sous la menace d'un report 25/03/2020 À 21:30