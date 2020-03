Refonte du calendrier : les trois premières étapes de la ligue de diamant reportées à cet été

Les trois premières étapes de la Ligue de diamant prévues au Qatar (17 avril à Doha) et en Chine (9 et 16 mai), ont été reportées en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi la Fédération internationale d'athlétisme. Le meeting de Shanghai (16 mai) a été décalé au 13 août et les deux autres "pourraient se tenir après" la finale de Zurich, le 11 septembre, "si la situation le permet", a précisé World Athletics.

Ces décisions interviennent alors que le Qatar a interdit l'organisation d'évènements nationaux et internationaux sur son sol pour une durée de 30 jours. "Si le nombre de nouvelles infections diminue désormais en Chine, il n'en demeure pas moins que la préparation des réunions a été retardée de plusieurs semaines et que les frontières fermées et les restrictions de voyage rendent impossible l'organisation de compétitions internationales de haut niveau" dans le pays, a également expliqué la Fédération internationale.

World Athletics avait déjà dû reporter à 2021 les Mondiaux indoor, programmés initialement du 13 au 15 mars à Nankin (Chine), ainsi que les Championnats du monde de semi-marathon de Gdynia (Pologne), qui ont été décalés du 29 mars au 17 octobre.