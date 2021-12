La ville de Shenzhen accueillera en août 2022 un nouveau meeting de la Ligue de diamant d'athlétisme, ont annoncé mardi les organisateurs, le deuxième en Chine après la compétition de Shanghai quelques jours plus tôt. Shenzhen rejoint les treize autres meetings déjà annoncés et permet à la Chine de compter avec Shanghai (depuis 2010) deux compétitions dans le circuit majeur de l'athlétisme, un engagement pris en 2019 lorsque le groupe chinois Wanda était devenu le sponsor titre de la Ligue de diamant.

La Chine n'a pas organisé de compétition internationale d'athlétisme depuis 2019 en raison de la pandémie de coronavirus.

Au total, 32 épreuves sont de nouveau au programme (16 pour les femmes, 16 pour les hommes) et couronneront leurs vainqueurs lors des finales les 7 et 8 septembre à Zurich (Suisse).

Interrogé lors d'une conférence téléphonique, Sebastian Coe, le président de la Fédération internationale d'athlétisme, a estimé qu'il ne voyait pas d'inconvénients à ce que la Chine organise des compétitions d'athlétisme, alors que le sort de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai suscite toujours des inquiétudes.

"Nous sommes heureux de pouvoir organiser des compétitions à l'échelle internationale et la Chine a une solide tradition en athlétisme", a-t-il déclaré. "Nous avons des principes solides et clairement établis, que cela soit sur le plan des droits de l'Homme ou de la durabilité", a déclaré l'ancien champion olympique. "Je suis philosophiquement opposé aux mesures de boycott dans le sport. J'en ai fait l'expérience et généralement elles n'atteignent pas leurs objectifs", a affirmé le Britannique. "Nous sommes inquiets comme tous les athlètes. Mais il vaut mieux avoir un dialogue que de tirer le pont-levis", a-t-il ajouté.

Le calendrier de la Ligue de diamant 2022

13 mai - Doha (Qatar)

21 mai - Birmingham (Royaume-Uni)

28 mai - Eugene (Etats-Unis)

5 juin - Rabat (Maroc)

9 juin - Rome (Italie)

16 juin - Oslo (Norvège)

18 juin - Paris (France)

30 juin - Stockholm (Suède)

30 juillet - Shanghai (Chine)

6 août - Shenzhen (Chine)

10 août - Monaco

26 août - Lausanne (Suisse)

2 septembre - Bruxelles (Belgique)

7/8 septembre - Zurich (Suisse)

