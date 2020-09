La saison des courses sur route internationales, largement frappée par la pandémie de nouveau coronavirus (annulation des marathons de New-York, Berlin, Paris...) reprend dimanche à Brcko (Bosnie-Herzégovine) avec en point d'orgue le duel attendu entre le Kényan Eliud Kipchoge et l'Ethiopien Kenenisa Bekele au marathon de Londres le 4 octobre. "Plus de 300 athlètes de label "platine et or" (les classements des meilleurs du monde) vont être surveillés et testés (notamment hors compétition) cette saison", annonce l'AIU cité dans un communiqué de la Fédération internationale d'athlétisme.