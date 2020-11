Le nom du champion olympique 2012 du 1 500 m a été cité dans un reportage diffusé le 25 octobre dans l'émission Stade 2 à propos de la découverte en septembre dernier d'un sac contenant notamment des seringues, des diluants pour injection et perfusion et des compléments alimentaires à l'Insep (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) près de Paris, où l'athlète algérien s'entraîne parfois sous la direction du cadre technique français Philippe Dupont.

"Ce soir là, quand j'ai fouillé dans le sac, c'était pour voir s'il y avait les nouvelles pointes (chaussures), raconte Gressier (23 ans), champion d'Europe espoir sur cross, 5 000 et 10 000 m. Ce n'était pas des produits dopants mais pour moi c'est une pratique dopante de prendre autant de produits pour réussir. Si pour être champion olympique il faut ça, non merci. J'en suis très fier, j'ai fait une bonne action, j'essaie de faire que mon sport soit le plus propre possible en dégageant tous les tricheurs à mon humble niveau. Pour un sport plus propre, je pense qu'il faut ouvrir sa gueule."