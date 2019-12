Maria Lasitskene est une athlète en colère. La jeune femme, une des voix les plus critiques des autorités parmi les athlètes russes, a accusé dans une lettre ouverte les responsables sportifs de son pays d'avoir échoué face au vaste scandale de dopage en cours depuis 2015, les coupables n'ayant pas été punis. Leur inaction a conduit, selon elle, l'Agence mondiale antidopage (AMA) à exclure son pays de toutes les grandes compétitions internationales dans les quatre ans à venir.

"Pourquoi pratiquement rien n'a changé ? Pourquoi nos athlètes continuent d'utiliser systématiquement des substances interdites, les entraîneurs liés au dopage continuent-ils de travailler dans l'impunité et nos responsables continuent-ils de falsifier des documents officiels ?", a-t-elle écrit, réclamant des "réponses". Selon la championne, "l'athlétisme en tant que sport est en train de disparaître" en Russie.

Vidéo - Russie - Medvedev : "Une hystérie anti-russe" 00:34

Privée de drapeau russe pendant presque toute sa carrière

"Je suis une athlète russe et je devrais avoir le droit de participer librement aux compétitions sous les couleurs russes", ajoute Lasitskene, dans une tribune publiée dans le journal en ligne Moscow Times et le site championat.com. "Privée de drapeau russe depuis 2015", elle ne le retrouvera qu'en 2024 avec les sanctions prononcées lundi par l'AMA. Elle en aura donc été privée pendant l'essentiel de sa carrière.

A moins d'une victoire de Moscou en cas d'appel, seuls des sportifs russes triés sur le volet pourront participer à ces grandes compétitions, mais sous drapeau neutre et sans que l'hymne national ne retentisse. Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev ont dénoncé des sanctions "politiquement motivées" et une "hystérie" antirusse.