L'Américaine Brianna McNeal, championne olympique du 100 m haies en 2016 à Rio, a assuré être une athlète "propre" vendredi, trois semaines après avoir été suspendue provisoirement pour "entrave au processus antidopage", l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). Ce furent des semaines difficiles, depuis l'annonce (de la suspension), entre une foulure à une cheville puis le fait d'avoir été testée positive au Covid en l'espace d'une semaine" , a écrit McNeal sur son compte Instagram, assurant à propos de sa situation: "je suis toujours moi! Propre, honnête et transparente".

"Une fois que tout cela sera terminé, je vous donnerai plus de détails sur ce qui se passe réellement. Le système fonctionne assez mal, si vous me demandez d'en parler, mais c'est un sujet que je garde pour un autre jour" , a-t-elle ajouté.

McNeal, également médaillée d'or aux Mondiaux de Moscou en 2013, avait déjà été suspendue durant un an entre 2017 et 2018, par l'Agence américaine antidopage (USADA), pour trois manquements à ses obligations de localisation et avait ainsi manqué les Mondiaux de Londres en 2017.