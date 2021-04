Le Suédois Armand Duplantis, détenteur du record du monde du saut à la perche (6,18 m), a débuté sa saison en plein air en effaçant 5,90 m samedi, tandis que l'Américain Fred Kerley a signé le meilleur chrono de la saison sur 100 m en 9''91.

Duplantis, qui a franchi cet hiver 6,10 m en salle, a passé 5,90 m à sa deuxième tentative lors d'une réunion organisée sur la stade de l'université d'Etat de Louisiane à Bâton Rouge. Le vice-champion du monde 2019, grand favori à 21 ans pour le titre olympique cet été à Tokyo, a ensuite tenté 6 m, avant de stopper son concours après son premier échec. Avec 5,90 m, "Mondo" a délogé de la première place du bilan annuel en plein air l'Américain Sam Kendricks, qui avait franchi un peu plus tôt dans la journée 5,86 m lors des Drake Relays à Des Moines, dans l'Iowa.

Mais celui qui a fait sensation samedi est bien Fred Kerley : ce spécialiste du 400 m (médaillé de bronze des Mondiaux 2019) a signé le meilleur chrono de l'année sur 100 m avec 9''91 (vent: +2,0 m/s) à Miami, améliorant de trois centièmes la précédente MPM (9''94) établie par son compatriote Ronnie Baker le 27 mars à Austin. Kerley, 25 ans, n'était jamais passé sous le seuil mythique des 10 secondes avant samedi, mais il avait déjà amélioré son record personnel à quatre reprises cette année sur le 100 m, distance qu'il avait délaissée depuis six ans.

Vetter à 91,50 m au javelot

Durant les Drake Relays, pas moins de huit MPM (meilleures performances mondiales de l'année) ont été établies, dont celle du poids par l'Américain Ryan Crouser (21,93 m). Autre grand rendez-vous de la soirée de samedi aux Etats-Unis, la réunion d'Eugene, dans l'Oregon, comptant pour le circuit continental.

Dans le stade où auront lieu les Championnats du monde 2022, la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo, championne olympique en titre, a frappé les esprits en s'imposant sur 400 m en 49''08, meilleur chrono de la saison. L'Américain Trayvon Brommel a remporté le 100 m en 10''01 (vent: -0,2 m/s) devant son compatriote Noah Lyles (10''17) et le Libérien Emmanuel Matadi (10''19). Le 200 m est revenu à Jereem Richards, de Trinité-et-Tobago, (20''26) tandis que le Français Jimmy Vicaut s'est classé 5e en 21''05 pour sa première course de la saison. Enfin à Offenburg, en Allemagne, le champion du monde 2017 du lancer du javelot Johannes Vetter a réussi un incroyable concours avec des jets successifs à 86,12 m, 87,59 m, 88,21 m, 88,32 m et une apothéose à plus de 90 m (91,50 m), soit trois mètres de plus que la précédente MPM.

