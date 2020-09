Les mois passent et rien ne change pour Armand Duplantis. Après avoir battu le record du monde de saut à la perche à deux reprises les 8 et 15 février dernier (6,17m puis 6,18m), le Suédois s'est encore illustré sept mois plus tard à Rome. Le perchiste de 20 ans a établi une nouvelle meilleure performance de tous les temps: celle du plus haut saut à la perche en plein air. Alors que Sergeï Bubka avait passé 6,14 m à Sestrières en 1994, Armand Duplantis s'est élevé plus haut que la barre fixée à 6,15 m dans la capitale italienne.