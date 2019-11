Il était le doyen des champions olympiques américains : Harrison Dillard, médaille d'or sur 100 m aux JO 1948 et sur 110 m haies aux JO 1952, est mort vendredi à 96 ans, a annoncé samedi le Comité olympique et paralympique américain (USOPC). Dillard, décédé des suites d'un cancer de l'estomac à Cleveland, était une star du sprint à la fin des années 40. Son heure de gloire eu lieu lors de la finale de la course reine aux JO 1948, qu'il remporta devant son compatriote Barney Ewell. Une victoire validée par la toute première photo finish de l'histoire.

Quatre ans plus tard, c'est sur 110 m haies qu'il s'imposa aux Jeux d'Helsinki, devenant le premier athlète masculin champion olympique sur ces deux épreuves. Et le seul puisque personne d'autre n'a pour l'heure réussi pareil exploit. Au total, Dillard a décroché quatre titres olympiques, en ajoutant ses victoires avec l'équipe américaine aux relais 4x100 m en 1948 et 1952.

"L'héritage que Harrison Dillard laisse avec ses médailles d'or sur 100 m et 110 m haies est la preuve d'un accomplissement extraordinaire", a indiqué l'USOPC dans son communiqué. "Notre sport a perdu une personnalité à part et nous adressons toutes nos condoléances à se famille et ses amis", a ajouté l'instance.

Harrison DillardGetty Images

Né le 8 juillet 1923 à Cleveland (Ohio), Dillard a d'abord servi son pays lors de la Seconde guerre mondiale, avant de défendre ses couleurs sur les pistes. Tireur d'élite au sein de la 92e division d'infanterie de l'armée américaine, surnommée "Buffalo Soldiers" car composée uniquement de soldats noirs, il a été déployé en Europe. Sur ce vieux continent où il suivrait finalement les pas de l'idole Jesse Owens, pour réaliser ses propres exploits... Après sa carrière, Dillard s'est notamment reconverti en recruteur la franchise de baseball des Cleveland Indians.