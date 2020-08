12 minutes 35 secondes et 36 centièmes : Joshua Cheptegei pulvérise le record du 5 000 mètres

ATHLETISME - L'Ougandais Joshua Cheptegei a battu le record du monde du 5.000 m, qui tenait depuis 14 ans, après une course en 12 minutes 35 secondes et 36 centièmes, lors du meeting Ligue de diamant de Monaco ce vendredi.

L'Ougandais Joshua Cheptegei a battu vendredi le record du monde du 5.000 m en 12 minuntes 35 secondes et 36 centièmes, lors du meeting Ligue de diamant de Monaco. Cheptegei, sacré champion du monde du 10.000 mètres en 2019 à Doha, a effacé des tablettes l'Ethiopien Kenenisa Bekele dont le record datait du 31 mai 2004 (12 minutes, 37 secondes et 35 centièmes).

Parti seul aux 3.000 mètres, l'Ougandais a survolé la course, son dauphin, le Kényan Nicholas Kipkorir Kimel, arrivant avec près de 16 secondes de retard (12 minutes 51 secondes et 78 centièmes). Avec cet exploit, Cheptegei (23 ans) détient ainsi trois records du monde puisqu'il possédait déjà ceux du 5 km et du 10 km sur route.

