Il y aura du très beau monde à Monaco. A l'occasion du meeting de la Ligue de diamant, qui se déroulera le 10 août prochain, dix athlètes tout juste sacrés champions du monde, ont répondu à l'appel, selon un communiqué de l'organisation. C'est notamment le cas de Sydney McLaughlin, qui reviendra sur les terres monégasques trois ans après s'y être imposée (en 2019, 53"32, meilleure performance mondiale de l'année). Depuis, l'Américaine domine sans partage la discipline.

Ad

Sydney McLaughlin Crédit: AFP

Mondiaux Felix, McLaughlin, Duplantis... ils ont marqué Eugene IL Y A 4 HEURES

La présence de la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, sacrée championne du monde du 100 mètres pour la cinquième fois à Eugene, et de l'Américain Grant Holloway, désormais double champion du monde du 110 mètres haies, avait déjà été annoncée par les organisateurs du meeting. A 35 ans, Fraser-Pryce a dominé la finale du 100 mètres, en 10"67 aux Mondiaux, confirmant son statut de femme la plus rapide de la saison et sa longévité exceptionnelle. Elle retrouvera sur la course-reine sa compatriote Shericka Jackson, sa dauphine aux Mondiaux.

Les champions du monde voudront confirmer

Un autre sprinteur ayant frappé les esprits à Eugene est annoncé au pied du Rocher : l'Américain Noah Lyles, qui a conservé son titre mondial dans un 200 mètres stratosphérique en 19"31, à douze centièmes du record de la légende jamaïcaine Usain Bolt (19"19).

La Kazakhe d'origine kényane Norah Jeruto, devenue championne du monde du 3.000 mètres steeple mercredi dernier en 8'53''02, le 3e meilleur chrono de l'histoire, sera également de la fête. Tout comme la Kényane Faith Kipyegon, qui a retrouvé son titre mondial cinq ans après celui de 2017.

Noah Lyles a réalisé le 3e meilleur chrono de l'histoire pour s'imposer sur le 200m des Mondiaux d'Eugene. Crédit: Getty Images

Les concours ne seront pas en reste au cours du meeting, baptisé Herculis, avec la Vénézuélienne Yulimar Rojas, qui a coiffé une troisième couronne planétaire consécutive au triple saut avec 15,47 mètres, sixième performance de tous les temps, le Qatari Mutaz Barshim, qui a survolé la hauteur aux Mondiaux pour un troisième sacre d'affilée, l'Américaine Katie Nageotte, championne du monde de la perche, et l'Australienne Kelsey-Lee Barber, qui a conservé son titre mondial du javelot.

Mondiaux Merci Mayer : le (triste) bilan des Bleus IL Y A 6 HEURES