Athlétisme

Image déchirante : En tête du marathon de New York, Daniel Do Nascimento abandonne à cause de crampes

Daniel Do Nascimento, parti comme une flèche au marathon de New York, a abandonné au kilomètres 20 alors qu'il était en tête, craquant sous une chaleur moite inhabituelle à cette époque de l'année alors qu'il était dans les temps d'un record du monde. Après une longue pause toilettes au km 18, le Brésilien a fini par s'écrouler perclu de crampes 2 km plus tard, comme vous le verrez sur ces images.

00:01:48, il y a une heure