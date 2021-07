17 ans et déjà des chronos prometteurs. Le Français Jeff Erius est devenu le cadet (moins de 18 ans) européen le plus rapide de l'histoire sur 100 m avec un chrono de 10''27 (+1,3 m/s) vendredi à l'Euro junior de Tallin. Déjà auteur d'un premier record en séries jeudi en 10''29, Erius a amélioré sa marque vendredi en terminant 2e de la finale derrière le Britannique Toby Makoyawo (10''25), une médaille d'argent conquise face à des adversaires de la catégorie junior (moins de 20 ans) ayant un an ou deux de plus que lui.

15 athlètes dans le monde ont déjà fait mieux

A 17 ans (il est né le 8 mars 2004), Jeff Erius devient avec ce chrono le 4e Français le plus rapide de la saison sur la ligne droite derrière Amaury Golitin, Mouhammadou Fall et Jimmy Vicaut. Mais il ne fait pas partie des sélectionnés pour le relais des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août). Seulement 15 athlètes dans le monde ont déjà fait mieux que lui au même âge (le record appartient à l'Américain Anthony Schwartz en 10''15 en 2017), dont le nouveau phénomène américain Erriyon Knighton (10''16 cette saison), 17 ans lui aussi, qualifié aux Jeux sur 200 m.

