Jimmy Vicaut, ancien détenteur du record d'Europe du 100 m, a annoncé lundi qu'il quittait les Etats-Unis et le groupe de Rana Reider pour s'installer en Italie sous les ordres d'un nouvel entraîneur, Marco Airale. "Après une saison compliquée et décevante, il y a quelques semaines, j'ai décidé de rentrer en Europe. En dehors de mes performances, mon choix a été motivé par l'absence de ma famille qui me pesait quotidiennement", écrit l'athlète de 29 ans sur les réseaux sociaux.

Éliminé en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo sur 100 m, le sprinteur français s'entraînait depuis deux ans en Floride avec Rana Reider dans un groupe galactique, qui comprenait notamment le champion olympique canadien du 200 m Andre De Grasse. Le Francilien, régulièrement perturbé par des blessures, a décidé de s'installer à Padoue (nord-est) pour être coaché par Marco Airale, jeune entraîneur italien (31 ans) qui était adjoint auprès de Rana Reider. Jimmy Vicaut cherche à revoir ses ambitions "à la hausse" alors qu'il n'a plus couru sous les 10 secondes sur la ligne droite depuis 2018.

