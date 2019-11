Le sprinteur français Jimmy Vicaut a annoncé mercredi qu'il se séparait de son entraîneur Dimitri Demonière pour aller rejoindre le groupe de l'Américain Rana Reider, en Floride.

"Après 10 années passées à l'Insep, j'ai décidé de m'envoler vers la Floride pour m'entraîner avec le coach américain Rana Reider et son groupe. Une opportunité unique qui s'annonce enrichissante sur le plan sportif, professionnel et humain", a écrit le co-recordman d'Europe du 100 m (9 sec 86) dans un communiqué publié sur son compte Twitter. "Il est temps pour moi de prendre le large, de tenter l'aventure américaine et d'affronter de nouveaux challenges au quotidien", a ajouté le Français (27 ans).

Deux jours après Bosse

Après l'annonce lundi de la séparation de Pierre-Ambroise Bosse avec son entraîneur Alain Lignier, Vicaut est le deuxième athlète de l'écurie de l'agent Kevin Hautcoeur à changer de technicien à dix mois des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Comme Bosse, Vicaut sort d'une saison 2019 très décevante avec une élimination en demi-finales du 100 m aux Mondiaux de Doha. En 2018, il avait déclaré forfait sur blessure juste avant la finale du 100 m des Championnats d'Europe à Berlin. Depuis son association avec Dimitri Demonière en 2016, son palmarès est resté désespérément vierge.

En Floride, Vicaut rejoint un écurie prestigieuse, Rana Reider étant notamment le coach du sprinteur canadien Andre de Grasse, triple médaillé olympique en 2016 à Rio et double médaillé mondial en 2019, et du triple sauteur américain Christian Taylor, quadruple champion du monde et double champion olympique.